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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم جروب الماميز.. الأربعاء

فيلم جروب الماميز
فيلم جروب الماميز

يعرض نادي سينما الأوبرا، فيلم جروب الماميز، ويعقبه ندوة تستضيف كل من المخرج عمرو صلاح، السيناريست غادة عبدالعال، وتديرها هبة حمزة ومن إعداد نورا غنيم تحت اشراف الفنان امين الصيرفي، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 27 سبتمبر على المسرح الصغير.

 

الفيلم أنتاج 2023 ويدور في إطار كوميدى إجتماعى حول جروب لتطبيق الواتس أب خاص باحدى المدراس يجمع ثلاث أمهات من طبقات إجتماعية مختلفة و تعانى اثنتان منهما ( مريم ونادية ) من علاقات سيئة مع أبنائهن فتقرر ملكة جمال مصر السابقة تقديم المساعدة للتقريب بينهن وبين أبنائهن وتتوالى الاحداث.

 

فيلم جروب الماميز، بطولة يسرا اللوزى، روبى، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل، إنتاج محمد رشيدى.

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