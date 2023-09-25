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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انعقاد المؤتمر الإقليمي حول "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي غدًا بالأردن

المؤتمر الإقليمي
المؤتمر الإقليمي حول "المشاركة الاقتصادية للمرأة

برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، تعقد المنظمة غدا الثلاثاء   بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبرنامج WoMENA بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ المؤتمر الإقليمي حول "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات" وذلك بالعاصمة الأردنية عمان وتستمر على مدار يومي  (26-27سبتمبر 2023).

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الجامعة العربية تؤكد أهمية تمكين المرأة كمطلب أساسي للتنمية المستدامة

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انطلاق ورشة عمل منظمة المرأة العربية لتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية

يناقش المؤتمر واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الدول العربية، وأهمية بيئة العمل الآمنة والداعمة للمرأة، والمرأة وريادة الأعمال النسائية، وقدرة النساء على الوصول للتمويل، ودور قواعد البيانات والمعلومات في دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما يشهد المؤتمر عروضاً لقصص نجاح رائدات عربيات في مجال الأعمال.

يُشارك في المؤتمر وفود عربية رفيعة المستوى مكونة من عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وممثلين/ ممثلات عن وزارات العمل بالدول العربية ورائدات وسيدات أعمال وممثلين/ ممثلات عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمؤسسات المصرفية التي لها برامج مخصصة تستهدف المرأة وتهدف إلى تيسير وصول المرأة للتمويل.
 

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