" طور وغير" وتفعيل الإيميل الموحد .. ورشة عمل بتعليم نجع حمادي

نظم قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، ورشة عمل للتعريف ببرنامج " طور وغير" وتفعيل الإيميل الموحد للطلاب والطالبات بالمدارس، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 مطلع الأسبوع المقبل.

وقال إيهاب عياد فهمي مسؤول التدريب بالتطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن الورشة استهدفت اخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس الإعدادية، مشيراً إلى أن فعاليات ورشة العمل جرت برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف ومتابعة أشرف سعد مدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، وأبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، ومحمد عبد اللاه رئيس قسم التطوير ، ومحمد شاكر مسؤول المنظومة.

وأضاف مسؤول التدريب، أن ورشة العمل حاضر خلالها منتصر عبد الرحيم المدرب المعتمد لبرنامج " طور وغير" مؤكدا علي أن ورشة العمل لاقت قبولا و استحسانا من جانب المستهدفين و تفاعلا طول زمن ورشة العمل.