قافلة طبية بيطرية شاملة مجانًا بقرية الكيلانية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية الكيلانية التابعة لمركز فاقوس، ذلك بحضور مديرى إدارات "رعاية الحيوان - الرعاية التناسلية - الإرشاد" بالمديرية ومديرو أطباء إدارة فاقوس البيطرية، ومديرو أطباء وحدة الصوالح، وكبار المربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( ٢٥٥) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٧٨) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و(٤) رأس ماشية جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣١٥) رأس ماشـية و ( ٤١٢) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٤٧٨) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٦٤٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج (١١٨٠) طائرًا وترقيم وتسجيل(٢٥٠) حيوانًا.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣، بتحصين (٩٣ ألفًا و٨٢٠) طائرًا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و(٩٥ ألفًا و٣٠٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات بإجمالي تحصين (١٨٩ ألفا و٢٠) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي (١٩٥٠) منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٦٣ مزرعة) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص (٤١٥ مسحة) لإجمالي عدد طيور (١٨٩ ألفًا و٢٠) طائرًا بالإضافة إلى استخراج ( ٦٠٨) تصريحات ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية ل (١٩) مزرعة سمكية، وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى "إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية" قامت بتنظيم (٥١٣) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة (١١٠٠) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و (٩٥) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.