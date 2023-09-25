التحول الطاقوي وأفاق استخدام الهيدروجين على طاولة الاجتماع الـ 17 لخبراء الطاقة المتجددة

بمقر الأمانه للجامعة العربية

أكد السفير علي بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أهمية الاجتماع السابع عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، لافتا الي الموضوعات المطروحة على جدول أعماله والتي من بينها اعتماد النسخة النهائية لوثيقة نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى اختيار موضوع مناسب لمسابقة الاحتفالية الثانية عشرة لليوم العربي الكفاءة الطاقة للعام القادم 2024.

كما صرح أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول اصال الاجتماع موضوع التحول الطاقوي وأفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمناقشته في الاجتماع وإدراجه ضمن مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهتها، أشارت المهندسة جميله مطر مدير إدارة الطاقة إلى أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بصدد إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية (2023) وفق المقترح المقدم من قبل أمانة المجلس والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وعرض ملخص حول وضع السيارات الكهربائية في الدول العربية تمهيداً لاستكمال دليل تركيب محطات الشحن الذي يجري إعداده بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية والأنشطة المتعلقة بهما.