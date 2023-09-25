عربية النواب: الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يعزز التعاون المشترك

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في كافة المجالات معتبراً التعاون بين مصر والاردن العراق بمثابة نموذج رائع للتعاون بين الدول العربية.



وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر والأردن والعراق حقق مكاسب اقتصادية كبيرة للدول الثلاث فى إقامة مشروعات جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية و الإسكان والإعمار فضلًا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية موضحاً أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هدف مشترك لكافة دول المنطقة خاصة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية التي تستهدف استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة باهتمام مصر والأردن والعراق بأمن واستقرار سوريا وجعله بمثابة هدف رئيسي لهم لحل الأزمة السورية بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة الأهمية الكبيرة من الدول الثلاث لمتابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد في يونيو 2021 وذلك من خلال استضافة وزير خارجية جمهورية مصر العربية السفير سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق فؤاد حسين وذلك في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجدر الاشارة الى ان وزراء خارجية مصر والأردن والعراق قد بحثوا سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق أنه في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التى تجمع بين الأشقاء الثلاثة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفى إطار آلية التعاون الثلاثى بينهم.