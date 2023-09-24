لطيفة تحتفل بنجاح حفلها في قرطاج

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عبر عن سعادتها بحفلها الأخير في قرطاج، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

ونشرت لطيفة فيديو من الحفل معلقة: «قمة سعادتي لما أكون وسط جمهور نحبه ويحبني إن شاء الله يا رب دايما مفرحيني بحياتي بحبكم وأشوفكم قريب».

وكانت أبدت الفنانة التونسية لطيفة، سعادتها بنجاح حفلها الغنائي، الذي أحيته في بلدها تونس بمهرجان قرطاج، ورفع شعار كامل العدد.

حيث نشرت لطيفة مجموعة صور من كواليس الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “ياميمتي محلاكم الفرحة معاكم ليها طعم آخر.. ربي يخليكم ليا انتوما فعلا السند الحقيقي ليا في حياتي كلها من بدايتي لنهايتي .. چمهوري الغالي انتوا تاچ على راسي فرحتوني من كل قلبي امبارح وحبكم اللي شفته البارح يسوى كنوز الدنيا وما فيها”.

قدمت النجمة لطيفة مساء أمس الأحد، حفل جماهيري كبير على مسرح قرطاج، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة التونسية، وذلك ضمن ليالي مهرجان قرطاج الدولي، وحضر الحفل ما يزيد عن 10 ألاف من جمهور لطيفة بتونس، إذ نفذت التذاكر فور طرحها منذ أول إعلان عن الحفل، والذي تعود به لطيفة إلى مهرجان قرطاج الدولي بعد عدة سنوات من الغياب.

ويعد أبرز ما ميز حفل لطيفة في قرطاج هو الحضور الجماهيري المتنوع بين أجيال مختلفة، لما لها من شعبية جارفة في بلدها، وكان من بين الحضور أطفال وشباب ورجال وسيدات وكبار سن، كانوا جميعا في انتظار حضورها ليكونوا شهودا على مسيرتها الفنية الطويلة والبارزة في تونس ومصر وكافة أرجاء الوطن العربي.

لطيفة الحفل بدخولها إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية "في الكام يوم اللي فاتو"، ثم قامت بغناء "أهيم بتونس" وسط ترحيب كبير من الجمهور التونسي الحاضر، والذي كان متعطشا لوجود لطيفة على أرض وطنها و بأعرق مسارح تونس في قرطاج، واستمر الحفل للساعات الأولى من صباح اليوم التالي.