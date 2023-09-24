كما انفردت الوفد.. إدارة الهلال تمنح خيسوس فرصة أخيره قبل حسم مصيره

خسر فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لصالح نادي الاتحاد بعدما تعادل في المواجهة الماضية أمام نظيره ضمك، ليظهر هجوم قوي ضد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس بسبب هبوط المستوى، لتكون المرة الثانية التي يعاني فيها المدرب من الانتقاد الشديد.

وفي آخر 14 مباراة رسمية لعبها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع نادي الهلال هذا الموسم بالبطولة العربية والدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، تلقى الزعيم الهزيمة في مواجهتين وتعادل في 3 مباريات وحقق الفوز في 9 لقاءات أخرى.

فرصه أخيره تحسم مصير خيسوس مع الهلال

وكانت بوابة الوفد انفردت في وقت سابق بأن هناك اجتماع سيتم عقده داخل نادي الهلال لحسم مستقبل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، والذي سيكون من نتائجه إعطاء فرصة ثانية لمدرب أزرق الرياض قبل اتخاذ أي قرار رسمي تجاهه، في ظل وجود انقسام داخل النادي حول مستقبل المدرب.

اجتماع الهلال مع خورخي خيسوس

عقدت إدارة الهلال اجتماعًا استثنائيًا مع جيسوس، لمناقشة وضع الفريق في الفترة الأخيرة، والحديث حول أسباب فقدان النقاط والملاحظات التي تم تسجيلها ضده في الخمسة المواجهات التي تعثر فيها الأزرق هذا الموسم من بينهات خسارة البطولة العربية أمام نادي النصر.

غضب جمهور الهلال كثيرًا بسبب فقدان النقاط، لكن السبب الأكبر كان بسبب الخسارة من النصر في نهائي البطولة العربية والذي شهد الكثير من الأحداث داخل وخارج الملعب من المشادات بين اللاعبين فضلًا عن المشاحنات الجماهيريه قبل وبعد اللقاء والتي تزيد مع كل مواجهة.

فرصة خورخي خيسوس الأخيرة

سيكون أمام خورخي خيسوس في قيادة الهلال فرصة أخيرة من خلال 4 مباريات ستكون ضمن منافسات كأس خادم الحرمين وبطولة الدوري ودوري أبطال آسيا، أمام أندية الجبلين والشباب وناساجي الإيراني والأخدود، وبعدها ستكون فترة التوقف الدولي الثانية لمعسكر الأخضر استعدادًا لتصفيات كأس العالم وبطولة آسيا.

كل ما على خيسوس في الأربعة مباريات المقبلة هو تحقيق الانتصار ليس فقط، فهناك مطالب أخرى بتحسين مستوى الخط الدفاعي والوقوقف على بعض النقاط التي تخص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي واجه أيضًا انتقاد مؤخرًا بسبب المستوى غير المتوقع الذي ظهر به.