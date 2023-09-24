مالحقوش يتهنوا.. حريق في شقة عروسين ببني سويف

التهم حريق محتويات شقة عروسين حديثي الزواج، نتيجة ماس كهربائي داخل مسكنهما بمنطقة شارع طريق البديني بمدينة إهناسيا ببني سويف، دون خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بشارع طريق البديني بمدينة إهناسيا، نتيجة اندلاع النيران بشقة سكنية بالطابق الثاني للمنزل الذي يقطنه عروسان حديثي الزواج.

وانتقل رجال الإطفاء رفقة سيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنوا بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها لباقي المنزل والمنازل المتأخمة.



وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة حريق نشب داخل شقة سكنية، بسبب ماسا كهربائيا نتيجة زيادة الأحمال وراء اندلاع النيران، وأنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس وامتدت النيران إلى الأدوار العلوية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس بشارع أحمد عصمت، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ لإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.