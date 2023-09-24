شباب الأهلي يواصل الانتصارات بثنائية أمام البطائح بالدوري الإماراتي

حقق فريق نادي شباب الأهلي الانتصار بثنائية دون مقابل على نظيره فريق البطائح، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد صقر بن خامس القاسمي، ضمن منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

شباب الأهلي يحقق الانتصا الثالث على التوالي امام البطائح

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب فيديريكو كارتابيا للضيوف في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب يحيي الغساني من تسجيل الهدف الثاني وهدف تحقيق الانتصار لنادي شباب الأهلي في الدقيقة 82 ليؤكد انتصار فريقه.

شهدت المباراة 9 بطاقات صفراء 5 منها على لاعب شباب الأهلي، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيده على اللاعب ديني بورجيس نجم نادي البطائح في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي شباب الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الاهداف عن نادي العين المتصدر ويمتلك الفريق أقوى خط دفاع في المسابقة بهدف وحيد في شباكه بالتساوي مع الوصل، بينما توقف رصيد نادي البطائح عند 4 نقاط في المركز الثامن، والذي يمتلك ثاني أضعف خط هجوم.