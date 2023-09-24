صلاح يسجل في انتصار ليفربول على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

انتصر ليفربول على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفليد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول عبر ركلة جزاء في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة 16، بعدما تحصل النجم الدولي المصري عليها، بعد عركلة من المدافع المغربي نايف أكرد لاعب الهامرز.



صلاح



قبل أن يرد الإنجليزي بوين لاعب وست هام يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد رأسية مميزة سكنت شباك الريدز.

بعدها سجل جونز لاعب الريدز هدف التقدم والثاني لليفربول لكنه ألغى بداعي وجود حالة تسلل، قبل أن يهدر نونيز فرصة تسجيل خطيرة بعد تمريرة من “مو” صلاح للمهاجم الأوروجوياني الذي سددها لكن تصدى لها حارس وست هام يونايتد.



وفي الشوط الثاني سجل داروين نونيز مهاجم الريدز هدف فريقه الثاني بعد تمريرة طويلة رائعة من أليستر، ليضربها "نونيز" على الطائر في شباك وست هام، وفي الدقيقة 85 سجل جوتا هدف ليفربول الثالث.

نونيز يسجل هدف الريدز الثاني





موقف ليفربول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي:



بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 10 نقاط في المركز السابع.

