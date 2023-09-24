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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موزمبيق والولايات المتحدة تسعيان لتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية

الرئيس فيليب نيوسي
الرئيس فيليب نيوسي

استقبل وزير الدفاع الأمريكي الرئيس الموزمبيقي فيليب جاسينتو نيوسي،  لمناقشة العلاقات الدفاعية الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين.

منذ عام 2017 ، كانت مقاطعة كابو ديلجادو في أقصى شمال موزمبيق مسرحا لصراع بين السلطات والمقاتلين المتطرفين.

وأعرب أوستن عن التزامه بالعمل مع موزمبيق "للقضاء على أسباب الصراع وتوسيع الأمن في المنطقة".

وقال رئيس دولة موزمبيق، "لا يزال الإرهاب يشكل تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي، وقد عانى كلا بلدينا من الإرهاب،ونحن في هذا معا، لذلك نحن ممتنون للغاية لشراكتكم لمكافحة الجماعات المتطرفة العنيفة في شمال موزمبيق وتعاونكم مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأوروبي وآخرين يظهر قوة الشراكة في مكافحة التطرف العنيف ".

ووجه الرئيس، الشكر لكلا من الرئيس بايدن وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم الذي نتمتع به في مجالات مختلفة تتراوح بين الاقتصاد والصحة والأمن."

كما تبادل الرئيس فيليب نيوسي ولويد جيه أوستن الثالث ، اللذان التقيا في البنتاغون ، وجهات النظر حول الوعي بالمجال وتعزيز الأمن البحري.


 

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