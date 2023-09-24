غانا.. احتجاجات استمرت 3 أيام على أزمة غلاء المعيشة

مع لافتات كتب عليها غانا تستحق أفضل ، لقد سئمنا من أن نكون آلات تصويت أو أشخاصا متساوين في السلطة ، احتشد المتظاهرون في أكرا.

انتهت حملة #Occupy Julorbi House، التي استمرت 3 أيام، وعلى الرغم من هطول الأمطار والشمس، احتشد المتظاهرون من أجل التغيير السياسي والإصلاح الاقتصادي.

"نحن غانيون فقط. كل ما نحتاجه هو الطعام والماء والملابس. نريد أن نكون قادرين على رعاية أمهاتنا وآبائنا ، العضو البارز ومركز الديمقراطية للشباب ، ديبورا إنيونام دابور قالت حشدا.

كان المتظاهرون عازمين على الذهاب إلى مقر الحكومة ، دار اليوبيل الذهبي ، لكن الشرطة منعت طريقهم.

ردت الشرطة في البداية بالقوة في 21 سبتمبر، واعتقلت أكثر من 50 متظاهرا، بينهم صحفيون.

قال الناشط السياسي برنارد مورنا، إن "فليتم إخبار الرئيس أكوفو أدو وجهاز الشرطة الغاني بأنه في أي وقت يقاوم فيه أي شخص التغيير السلمي ، فإن تغيير العنف سيحدث، لا نريد الانخراط في العنف، ولكن إذا دفعونا إلى الحائط، فليس لدينا خيار آخر".

تعود جذور الاحتجاج إلى حركة "إصلاح البلاد" التي ظهرت في عام 2021.

إذا لم تقدم حكومة غانا تعليقا رسميا على احتجاج "احتلوا اليوبيل" ، فإن منظمها من مركز الديمقراطية ظل مصمما.

«في نهاية هذا الطريق هناك ازدهار وحرية»، وعد أوليفر باركر فورماور.

"الحرية التي وعدنا بها الجيل المؤسس. لكن يجب ألا نتوانى لأن القوى التي تسعى إلى إسقاط هذه الجمهورية حية وبصحة جيدة، إنهم يسيطرون على مؤسسات الحكومة، ويسيطرون على المحكمة، ويسيطرون على قوات الشرطة، ويسيطرون على الجيش. لكنهم لا يستطيعون السيطرة على الشارع".

"لقد أظهرنا لهم أنه عندما يتم الاستيلاء على كل مؤسسة في هذا البلد واستتباعها وتفقد صوتها ، فإن الشارع سيتحدث بصوت عال وأعلى من أي وقت مضى ."

بدأت الحملة بينما كان الرئيس نانا أكوفو أدو في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.