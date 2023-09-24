نون تطلق الفيلم الوثائقي إحنا نيوكاسل يونايتد

تُعد "نون"، الشريك الرسمي للنادي منذ عام 2022، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط للأزياء والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والبقالة ومنتجات المنزل والأطفال، وتمتلك أيضاً حقوق البث لمباريات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.

سيتاح للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر الآن مشاهدة رحلة نيوكاسل يونايتد الرائعة حصرياً من وراء الكواليس، حيث تتابع الكاميرات النادي حيث احتل فريق إدي هاو المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تضم السلسلة المكونة من أربعة أجزاء، اللاعبين والموظفين والمشجعين خلال فترات الصعود والهبوط في موسم 2022/23 المثير، مع وصول النادي أيضًا إلى أول نهائي كأس كبير له منذ 24 عامًا.

كما يعرض أيضاً المعسكر التدريبي لفريق ماغبيس في المملكة العربية السعودية في يناير 2022، مع إمكانية المشاهدة الحصرية للقيادة العليا بما في ذلك مجلس إدارة النادي.

لبث الفيلم الوثائقي "احنا نيوكاسل يونايتد"، يمكن للمشاهدين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر زيارة تطبيق أو موقع نون والمشاهدة مجاناً.