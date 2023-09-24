توفير فرص عمل للمصريين في سوق العمل الإيطالي.. تفاصيل

عقد الدكتور محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو، وستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها، إجتماعًا بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية بروما.

توفير فرص عمل لمصريين في"الأسواق الخارجية"

وقال حمزاوي ، إن الإجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين، وأيضاً توفير فرص عمل لمصريين في"الأسواق الخارجية"، ومعرفة متطلباتها، والمهن التي يحتاجها "السوق" وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ "النصابين" و"الصفحات الوهمية".

الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية

وقال “ المٌلحق العمالي بميلانو”، أن هذا اللقاء الذي إنعقد في العاصمة روما بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.

إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا

وأشار حمزاوي، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005م بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة، والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الإتفاق عليها 2011، لتنفيذ تلك "الاتفاقية" التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، تلبيةَ لإحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.