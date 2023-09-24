بلاغ للنائب العام ضد طنطاوي لمخالفة مواعيد الدعاية الانتخابية

قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية لمخالفته للمواعيد الدعاية الانتخابية.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي قدمه محفوظ للنائب العام ضد طنطاوي بعد أن أعلن المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية أحمد طنطاوي وهو يجول ويصول في كل ربوع المعمورة ويعلن بشكل علني عن الدعاية لحملته الانتخابية وهو ما يمثل خرق للقوانين ويدعو إلى الفوضي. وأشار في البلاغ بأن نص القانون رقم 140 لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45لسنة 2020 حيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية، وطبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

وأضاف محفوظ في بلاغه وبأنه قد نصت المادة مادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف البيان بأن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

واستطرد محفوظ في بلاغه بأن نص الفقرة 3 من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلالاف ج. ولا تجاوز 15 ألف ج كل من خالف الحظر الخاص بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.

واختتم محفوظ بلاغه بالمطالبة بتفعيل نصوص القانون نحو أحمد طنطاوي. وإصدار القرارات والتوصيات لمنع طنطاوي من مخالفة القانون وتفعيل نصوص الاتهام واتخاذ اللازم قانونا.