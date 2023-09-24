مشاركة جامعة المنصورة في فاعليات اليوم العالمي للغة الإشارة

شاركت جامعت المنصورة اليوم في فاعليات اليوم العالمي للغة الاشارة الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية برئاسة العقيد اسماعيل معوض رئيس مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية و العقيد علي جابر .

وأكدت الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية طب المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان قد تم توقيع الكشوفات علي 183 مريض في تخصصات ( الباطنة، الاطفال، الرمد، التخاطب) وتحويل (١٥) حاله لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة. كما قدم فريق كلية التمريض التوعية عن مسببات الاعاقة السمعية و طرق اعادة التاهيل للطفل المعاق سمعياوذلك تحت اشراف االدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و شارك في التوعية كلا من االدكتورة وداد صابر مدرس تمريض باطنة وجراحة بكلية تمريض و االدكتورة زينب ابراهيم مدرس مساعد تمريض باطنه وجراحه بكلية التمريض كما شارك مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة تحت اشراف الدكتوره وفاء ابو المعاطي بتقديم الانشطة الترفيهية للاطفال اثناء اجراء الفحوصات الطبية والتوعية و تقديم توعية مجتمعية و ارشاد اسري عن مسببات الاعاقة السمعية و طرق التاهيل التخاطبي لضعاف السمع وعمل ورش عمل رسم وتلوين حر ل ٦٥ طفل و توزيع الحلوي علي اكثر من ١٢٥ طفل. شارك في تقديم البرامج الترفيهية كلا من اسراء احمد شتا ايمان احمد صلاح و ايمان فؤاد الموافي و حاتم البيلي شادي و قامت االدكتورة سارة زيدان نائب مديرمركز خدمات ذوي الاعاقة بالجامعة و تحت اشراف االدكتورة نفين عبدالخالق بتقديم توعية مسببات الاعاقة السمعية و طرق الوقاية منها و عرضت الخدمات التي يقدمها مركز خدمات ذوي الاعاقة بالجامعة و اهم الوحدات والاجهزة المتاحة بالمركز.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة و تنسيق الدكتورة ايمان ابوالفضل منسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة و مهندسة شيماء الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية.