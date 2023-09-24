نقيب الفلاحين: سيخرج 20 مليون فلاح للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة

خلال احتفالية عيد الفلاح بالشرقية..

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية، وذكر منها: مشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية، ومشروعات الدلتا الجديدة، وتوشكي، ومستقبل مصر، والريف المصري.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الفلاح رقم 71، والتي أقيمت بمدينة ههيا في محافظة الشرقية، بحضور قيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن دولتنا العظيمة أطلقت مشروعها الوطني لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة، مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار، سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض، أو تحمل الملوحة، وغيرها من طلبات المزارعين، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق، ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الإستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الزراعة والذي شهد طفرة غير مسبوقة علي مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أنه منذ لقاءه برئيس الجمهورية في عيد الفلاح عام ٢٠١٤ وحتى الآن، تم الإستجابة للعديد من مطالب الفلاحين، ومن بينها الحفاظ على الأرض الزراعية من التعديات، واستصلاح ٤ مليون فدان، ومشروع الكارت الذكي، وتطوير القري والنجوع، فضلا عن مشروع تبطين الترع وغيرها من المشروعات القومية العملاقة في قطاع الزراعة وغيره من القطاعات.

وأعلن نقيب الفلاحين، أنه ولأول مرة سيشارك الفلاح المصري في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال مظلة مجلس الشباب المصري، والتي يُشرف بأنه رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام بالمجلس، مؤكدا أن الفلاحين يمثلون جزء رئيسي من عملية التنمية، مما يستلزم ضرورة العمل على تعزيز مشاركتهم في الشأن العام، وفقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولضمان اشتراكهم كعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة، قائلا أعدكم بخروج ٢٠ مليون فلاح للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، موجها رسالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مفادها "أنه لن يهدأ لهم بال إلا بإعلانكم الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى نستكمل مسيرة البناء والتنمية".

وأوضح أبو صدام أن النقابة العامة للفلاحين التي يرأسها ستدعوا أعضاءها فلاحي مصر إلى المشاركة في العملية الانتخابية القادمة دون توجيه من أي أحد، وللفلاح حرية الاختيار للمرشح الأنسب والأفضل لمستقبل أسرته وجميع المصريين.

وقد شهدت الإحتفالية، عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية، بمشاركة المطربة الشرقاوية فاطمة عيد أمينة المرأة بنقابة الفلاحين بالشرقية، وخالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، وتخلل الحفل تكريم عدد من المزارعين المتميزين وأصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية.