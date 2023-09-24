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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة أسماء الجمال: انتخابات الرئاسة فرصة حقيقية للمواطن لممارسة حقه الديمقراطي

النائبة الوفديه
النائبة الوفديه أسماء الجمال

أكدت النائبة الوفديه أسماء الجمال عضو مجلس النواب، علي أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأثير ذلك في دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، واصفة المشاركة في الانتخابات بالواجب الوطني على كل مصري ومصرية، وأن انتخابات الرئاسة تعد فرصة حقيقية للمواطن لممارسة حقه الديمقراطي.

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ورصدت النائبة أسماء الجمال مزايا المشاركة في الانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن المشاركة ضرورة ليس فقط من أجل انتخاب الرئيس المقبل لمصر، لكن المشاركة تعد ضرورة لاستكمال التجربة الديمقراطية واستكمال ثورة 30 يونيو وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع، في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

وقالت: "من المهم إدراك حجم المخاطر التي تهدد كيان الدولة المصرية في هذا التوقيت، والتأكيد علي أن المشاركة هي رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية تمر به كافة دول المنطقة بلا استثناء" مشددة علي أن الانتخاب حق مكفول لكل مواطن وعليه أن لا يتنازل عنه.

وقالت إن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، والتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة، كما أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية حق أصيل للمصريين لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، وأنه يجب التمسك بهذا الحق السياسي الذي يؤثر على مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام أمام الهيئات والمنظمات الدولية والعالمية المختلفة.

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