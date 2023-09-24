السياحة الدينية والعائلة المقدسة الأكثر جذبًا في 2023

باتت السياحة الدينية في مصر هي الأكثر جذبا في عام ٢٠٢٣ الجاري، والسياحة اللاتينية، وتحديدا البرازيل، هي الأعلى من حيث تزايد الإقبال على أرض الفراعنة، خاصة ممن يهتمون بمسار العائلة المقدسة.

ووفقاً لبيانات غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، ستكون برازيليا هي أعلى معدلات السياحة الدينية، وكشفت البيانات ان تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو، سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز التبادل السياحي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالأماكن الروحانية في القاهرة ومدن المحروسة.

السائح البرازيلي من السائحين المنفقين

وتعد البرازيل من الاقتصاديات القوية عالمياً ، ويصنف السائح البرازيلي من السائحين المنفقين بصورة جيدة، ويهتم بالسياحة الدينية والثقافية، حيث يهتم الشباب في البرازيل باستكشاف التاريخ خاصة في منطقة الشرق ولديهم شغف للتعرف علي التاريخ المصري الذي يمتد لأكثر من 7000 سنه قبل الميلاد، كما ان كبار السن يهتمون بالسياحة الدينية خاصة مسار العائلة المقدسة.

و تتمتع مصر بالكثير من عوامل الجذب للسائح البرازيلي، وطول رحلة الطيران بين مصر والبرازيل كانت من اكبر العوائق أمام جذب السائحين من أمريكا اللاتينية، والتي تلاشت نسبيًا مع بدء خط الطيران "شارتر"، متوقعا مضاعفة حجم السياحة الوافدة لمصر من أمريكا اللاتينية بصورة كبيرة مع تشغيل رحلات الطيران المنتظم خلال الربع الأول من 2024.

كما أن انضمام مصر لمجموعة البريكس، وارتباط اسم القاهرة بالبرازيل، يجعل هناك رغبة لدي البرازيليين في استكشاف الدولة المنضمة حديثًا لهذا التكتل، ويجب البناء على ذلك من خلال الترويج للاقتصاد المصري والمناطق السياحية المصرية غير المتوفرة في أي مكان في العالم.

وبالتالي فإن تدشين خط الطيران المباشرة بين القاهرة وساو باولو، سيزيد من الترويج للمقصد السياحي المصري، في ظل وجود شغف كبير لدي البرازيليين للتعرف علي التاريخ الفرعوني المصري، وعلي سبيل المثال حفل نقل المومياوات من متحف التحرير للمتحف القومي للحضارات تم بعثة لمدة 10 أيام تقريبا في القنوات البرازيلية وكان هناك اهتمام غير مسبوق بهذا الحدث.