ننشر أسعار الطيور في أسواق البحيرة اليوم الأحد

تجولت "بوابة الوفد" داخل بعض أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد

24سبتمبر2023، حيث إستمر الإستقرارا في الأسعار ،و تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 70إلي 72جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه.

وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 144جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 156جنيها للكيلو ، وشاورما 155جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .