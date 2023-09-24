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الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر أسعار الطيور في أسواق البحيرة اليوم الأحد

أسعار الطيور
أسعار الطيور

تجولت "بوابة الوفد" داخل بعض أسواق  الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 

24سبتمبر2023، حيث إستمر الإستقرارا في الأسعار ،و تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 70إلي 72جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو .

 وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه.

وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 121جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 144جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 156جنيها للكيلو ، وشاورما 155جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70 جنيها للكيلو .

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