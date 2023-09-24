ميكالي يكشف تفاصيل اقترابه من تدريب منتخب ٢٠٠٥

أكد روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، على وجود مناقشات من أجل تدريب منتخب ٢٠٠٥.

وقال ميكالي لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: أوجه الشكر لمحمد بركات، أشكر اتحاد الكرة على ثقتهم في عملي، حدثت مناقشات بالفعل مع المسئولين من أجل تولي مهمة تدريب منتخب 2005.

واردف: محمد بركات اسم كبير، فخور بالعمل معه، وهو قادر على تسهيل كافة العقبات.

وافصح: تحدثنا بالفعل عن تدريب منتخب 2005، ووصلنا لأمور قريبة ولكن الآن المحادثات متوقفة قليلًا، كنا منشغلين بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، قريبًا ستكون هناك إجابة نهائية بشأن منتخب 2005.

واكمل: انا سعيد بهذه الفكرة وثقة اتحاد الكرة ولكن قلبي يطالبني بالانتظار والفهم والتفكير بشكل أكبر من أجل تقديم كل ما نملك للكرة المصرية.

واتم: لست بعيد عن تدريب منتخب ٢٠٠٥، بل قريب جدا، ولكن لم أوقع حتى الآن على اي شيء، ولذلك لا يمكن الحديث عن قراري، القرار في يد اتحاد الكرة وليس يدي.