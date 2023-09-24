مسرح ملتقى الدوير يعرض أطفال القرى يبحرون إلى أعماق البحار وأركان المجرة

واصل مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير، التابع لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الدوير الأول، الذي نظمته أصدقاء أحمد بهاء الدين. الجمعية الثقافية لتقديم العروض المسرحية والفنية.

يقدم ملتقى الدوير لإبداع أطفال القرية بمحافظة أسيوط تجارب جديدة للأطفال يقدمون عرضا مسرحيا خيال الظل يبحرون من خلاله إلى أعماق البحار وزوايا المجرة مستخدمين الأحلام الشخصية وقدرة الخيال والتنمية. وقال المخرج أسامة عبد الرؤوف المنسق العام للمنتدى، إن الإدراك من خلال التركيبات البصرية والمؤثرات الصوتية للمسرح.

وقال أسامة عبد الرؤوف، إن هناك ثلاثة عروض مسرحية مختلفة تكشف روح العمل الجماعي لدى الأطفال وقدراتهم الإبداعية، ستنفذ ضمن فعاليات الملتقى تنتهي اليوم 24 سبتمبر 2023 وقد بدات في 20 سبتمبر 2023، بمركز أحمد بهاء الدين بقرية الدوير.

كيفية تغيير الواقع المعاش

وأضاف أن الملتقى يتضمن عرضاً مسرحياً مجتمعياً يناقش من خلاله الأطفال مشاكل قراهم وبيئتهم الاجتماعية من خلال عمليات العصف الذهني حول كيفية تغيير الواقع المعاش وفقاً لطموحاتهم ورغباتهم القابلة للتحقيق، وذلك بعد تدريبهم على التخطيط. ودراسة المواقف الحياتية التي تحيط بهم، وذلك من خلال ورش تدريبية استمرت أكثر من شهر، تمكن خلالها الأطفال من صياغة وبلورة أفكار لعروض مسرحية

مسرح الطفل التربوي

ويضيف المخرج أسامة عبد الرؤوف أن الملتقى يركز جهوده على مسرح الأطفال التربوي والتربوي، وعلى الدمى وما تحتويه من ديكورات وموسيقى، وعلى العروض الهادفة إلى الوصول إلى عقل ووجدان الطفل ومشاركته في المعرفة والمعلومات المقدمة. لك. وبالإضافة إلى مواجهة الضغوط النفسية والترفيه واللعب، ومن ثم تلبية الاحتياجات الأساسية لتنمية الشخصية، يشمل الأطفال الثقة بالنفس، وتنمية القدرة على التعبير عن أنفسهم، وتحسين الانتماء المجتمعي، ومواجهة الخوف والغضب، وغيرها من الجوانب الإيجابية للتنمية

وأشار إلى أن الطفل والمبدع كلاهما واحد، لأنهما يملكان الفلسفة الباتوفيزيقية، أي فلسفة ما وراء الطبيعة. فالمبدع الحقيقي في حالته الإبداعية يمنح نفسه عقل الطفل في تعامله مع الأشياء، فيأخذ بطاقة هويته ثم يغير اسمه مرة أخرى، وبذلك نكتشف معه عالماً من الإبداع.

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى الدوير الأول لإبداع الأطفال بالقرية تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بالتعاون مع مؤسسة ستار كير لتنمية الطفل، ومن أهدافه تنشئة جيل تمتع بالصحة والتعليم لضمان مستقبل أفضل.