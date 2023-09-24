بانوراما البرشا تشارك في عرض قصصي ومسرحية بمنتدى الدوير بأسيوط

شاركت مبادرة بانوراما برشا بعرض قصص ومسرحيات ضمن فعاليات ملتقى الدوير الأول للفنون والإبداع بمركز أحمد بهاء الدين بصدفا بأسيوط، في إطار تقارب الأهداف المشتركة رسالة. الثقافة والفنون وأثرها في تكوين الشخصية وتطورها.

صرحت بذلك الدكتورة نوران فايد مدير عام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين التي تنظم الملتقى بالتعاون مع مؤسسة ستار كير لتنمية الطفولة.

وأوضحت نوران فايد أن الجمعية أرادت دعوة بانوراما برشا بمحافظة المنيا لتشاركنا فعاليات الملتقى، خاصة الخطوات المهمة التي اتخذتها تجاه الحركة الفنية والثقافية بالقرى.

تقول جوستينا سمير، مؤسسة فريق بانوراما البرشا، إننا شاركنا في عرض قصصي بعنوان "قصة فتاة" لمناقشة قضايا العنف ضد الأطفال، كما شاركنا في عرض مسرحي بعنوان "مغلق" لمناقشة قضايا التمييز. سواء حسب اللون أو الدين.

وأضاف أن جميع عروضنا تتضمن قصصا واقعية ويتم إبداعها فنيا من خلال المشكلات التي نواجهها في الواقع أو نلعبها في الشارع، ونركز على قضايا المرأة والطفل.

وأوضح أن مشاركته هي الثانية في مركز أحمد بهاء الدين، حيث سبق لنا أن شاركنا عام 2016 ببعض عروضنا، ولكن هناك أهمية لمشاركتنا اليوم لأنها ضمن منتدى يشهد حضورا كبيرا خاصة مع فرقة الحقي التي تقدم عرضها لأول مرة خارج مدينته. كما نشعر بأهمية نقل أفكارنا لأن المشاكل والتحديات واحدة ونسعد بذلك. مع تفاعل وتفاعل وإشادة الجمهور.

والجدير بالذكر أن فرقة البرشا بانوراما هي أول فرقة مسرحية بالشارع في محافظة المنيا وتقدم عروضاً مخصصة للأطفال والنساء. أسستها الفنانة جوستينا سمير عام 2013، وكانت بمثابة تحدي لفتيات الصعيد، واستطاعت أن تحقق نجاحات ملحوظة، خاصة مساهمتها في وصول فن الفتيات المصريات إلى الدول. الدول الأجنبية بما في ذلك ألمانيا وجمهورية التشيك وتونس والأردن.