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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يقتحم وصافة هدافي الدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت

أحرز الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم مع فريقه نانت هدفه الخامس في مسابقة الدوري الفرنسي، بالموسم الحالي.

 سجل "مصطفى محمد" الهدف الثالث لفريقه نانت في مباراة لوريان الحالية مساء اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

أحرز الدولي المصري ثالث أهداف فريقه نانت في الدقيقة 55، ليواصل توهجه مع فريقه الفرنسي هذا الموسم.

 صعد "مصطفى محمد" إلى المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، بعدما أحرز هدفه الخامس ليفض شراكته مع وسان بن يدر لاعب موناكو الذي سجل 4 أهداف.

 يعتلي النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.

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