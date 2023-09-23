رئيس مدينة المحلة يطالب رؤساء الوحدات الاهتمام بالنظافة ومواعيد غلق المحلات

عقد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس سامى حاتم والمهندس محمد السباعي والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة، وذلك للتنسيق فى حملات النظافة وتفعيل دور المحاضر (النظافة والبيئة والإشغالات والغلق)، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ومكافحة أعمال حرق قش الأرز بقرى مركز المحلة والاستعداد المكثف لبدء العام الدراسي.

أضاف أنه تم اليوم تنفيذ عدد من حملات النظافة أسفرت عن رفع 240 طن قمامة من طريق المحلة / بشبيش وطريق المحلة / دمرو والطريق الدائرى وطريق المحلة / طنطا ومدخل المنصورة وطريق كفر الشيخ القديم وطريق المحلة / العامرية وكورنيش كفر حجازى و مداخل القرى وأمام المصالح الحكومية والمدارس والوحدات الصحية.

يذكر أنه تم رفع الكثير من الإشغالات الموجودة حول المدارس ومداخل القرى والطرق الرئيسية بجانب تمهيد الطرق وتسويتها استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.