"نائب محافظ الوادي الجديد" تستقبل مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ووفد الهيئة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمستشار العسكري بالمحافظة.

وتم استعراض التجهيزات النهائية لمشروع التدريب العملي المشترك للكوارث والأزمات صقر 123 الذي يتم تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ سبتمبر الجاري، والتأكيد على جاهزية كل المواقع التي يشملها التدريب سواء اصطفاف السيارات والمعدات أو معسكر الإيواء أو تجارب الإخلاء التي سيتم تنفيذها بعدد من المنشآت الخدمية، لتدريب العناصر البشرية على التعامل الأمثل مع الأزمات للحد من تداعياتها.