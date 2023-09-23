محافظ الوادي الجديد: نقل تبعية معاهد التمريض للمعهد الفني الصحي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة الإدراة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان على ضم فروع المعاهد الفنية للتمريض بالخارجة والداخلة والفرافرة، إداريًا للمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد بدلاً من تبعيتها لأسيوط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023.

وأكد الزملوط، حرص المحافظة على توفير كل الخدمات لأبنائها والحد من الانتقال خارجها للحصول على هذه الخدمات، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا للوقت والجهد، موجهًا الشكر للوزارة للدعم الدائم والتعاون المثمر في توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وتعتبر هذه الخطوة إضافة مهمة لتطوير التعليم الفني الصحي في محافظة الوادي الجديد، حيث يتم ضم فروع المعاهد الفنية للتمريض الموجودة في المحافظة إلى المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد. تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المقيمين في المنطقة وتعزيز قدراتهم في مجال الرعاية الصحية.

تأتي هذه القرارات استجابة لمتطلبات المجتمع والحاجة الملحة للكوادر الصحية المؤهلة في المحافظة. فبفتح فروع المعاهد الفنية للتمريض في الخارجة والداخلة والفرافرة، يتم توفير فرص تعليمية للشباب المحليين وتشجيعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد.

ومن المهم أن نذكر أن انتقال تبعية هذه الفروع إلى المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد لن يؤثر سلبًا فى جودة التعليم أو على الدورات التدريبية المقدمة في هذه المعاهد. بل على العكس، سيتم توفير إطار إداري وتعليمي متكامل يعزز تطور المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد ويضمن توفير برامج تدريبية عالية الجودة.

بموجب هذا القرار، ستتمكن المعاهد الفنية للتمريض في الوادي الجديد من استغلال المزايا والفرص المتاحة في المحافظة، مثل التعاون المباشر مع المستشفيات والمراكز الصحية المحلية، وزيادة فرص العمل للخريجين في المنطقة. كما أن تواجد هذه المعاهد في المحافظة يسهم في تقريب الخدمات الصحية من سكان المناطق النائية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز التعليم الفني الصحي وتطويره في مختلف المناطق الريفية والنائية في مصر. وتشكل اجتماع المعاهد الفنية للتمريض في المحافظة تحت مظلة المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد محطة مهمة على طريق تطوير القطاع الصحي وتوفير الكوادر الصحية المؤهلة في المنطقة.