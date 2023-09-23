السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم

 

 


شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج صلاة القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة عدد من الأساقفة، من بينهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

 

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تحتضن الجميع وجميع الأديان على أرضها بمحبة وتسامح.

 

وزيرة الهجرة: المصريون يتقاسمون محبة العائلة المقدسة ويتعاملون بتسامح وأخوة

 

وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي شهدت رحلة العائلة المقدسة، واحتفاء شعبها بالسيد المسيح والسيدة مريم العذراء، لتصبح رحلة العائلة المقدسة معلما سياحيا بارزا، كما يتقاسم المصريون محبة العائلة المقدسة.


وتابعت وزيرة الهجرة أن قداسة البابا تواضروس الثاني رمز وطني، وستذكر الأجيال دوما مقولته: "وطن بلا كنائس، خير من كنائس بلا وطن" مضيفة أن الجمهوية الجديدة تحرص على حرية المعتقد.

 

سها جندي: كنيسة السيدة العذراء مَعلَم ديني بارز لارتباط انشائها بعام النصر 1973


وأوضحت السفيرة سها جندي أن كنيسة السيدة العذراء مريم واحدة من الكنائس التاريخية في مصر، وتعد معلما دينيا بارزا، حيث وضع البابا شنودة الثالث حجر الأساس للكنيسة في عام 1973، لترتبط بسنة غالية على قلوب المصريين، ليواكب الاحتفاء بمرور 50 عاما على انشائها ذكرى انتصارت أكتوبر الخالدة.

 

وفي السياق ذاته، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الكنيسة المصرية في ربط المواطنين بالخارج بالوطن، ودورها البارز أثناء الأزمات ومن بينها جائحة كورونا ومساندة المصريين في العديد من دول العالم.

 

قداسة البابا تواضروس الثاني يكرم وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها في خدمة المصريين بالخارج

 

وفي ختام الفعاليات كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة؛ تقديرا لمجهوداتها في خدمة المصريين بالخارج.

 

4d1fb548-b470-4559-8a52-5a068afb410b
4d1fb548-b470-4559-8a52-5a068afb410b
6bb35159-a66a-489b-b6dc-89df6e5e6612
6bb35159-a66a-489b-b6dc-89df6e5e6612
66d763d9-5abb-47c8-9351-80e29bed1559
66d763d9-5abb-47c8-9351-80e29bed1559
5d208ade-6dde-4167-949d-b1dd426985c0
5d208ade-6dde-4167-949d-b1dd426985c0
2680584a-165f-4178-9815-62a513b67762
2680584a-165f-4178-9815-62a513b67762
3d54ae93-857a-4469-bb30-642fc36213a3
3d54ae93-857a-4469-bb30-642fc36213a3
f74eda1f-3918-4e7b-9aac-cb4c35a1e36b
f74eda1f-3918-4e7b-9aac-cb4c35a1e36b

مواد متعلقة

ماذا قدمت وزارة الهجرة في ملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج.. سها جندي تجيب

سها جندي: البدء الفعلي لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وآلياتها

جهود مبادرة "لم الشمل" في حل خلافات الأسر المصرية بالخارج.. رابط التسجيل

سفير مصر بالكويت: مبادرة سيارات المصريين بالخارج لاقت صدى إيجابي واسع

ندوة طبيه للمصريين بالنمسا للتوعية بمتحور كورونا الجديد

ندوة حوارية للحديث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة لمواجهتها

قبر في قاع البحر.. إيطاليا تقدم بديلا جديا لظاهرة الهجرة الجماعية

سها جندي تستعرض جهود الوزارة في ملف تدريب الشباب من أجل التشغيل
الجريدة الورقية