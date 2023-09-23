تفعيل بروتوكول تدريب طلاب «STEM» للعلوم والتكنولوجيا بجامعة كفر الشيخ

زار وفد من طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM" بكفرالشيخ"، معهد علوم وتكنولوجيا النانو في الجامعة، لبدء وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجامعة ومدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للتدريب الصيفي لطلابها، في كليات الطب ، والحاسبات والمعلومات، والهندسة ، والعلوم ، والصيدلة، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو، تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورعبدالرازق دسوقي ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو .

جاء ذلك بحضور الدكتور علا البردى وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الكيلانى وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاكتشاف ورعاية النابغين والموهوبين من الطلاب والباحثين لدفع عجلة التطور في البحث العلمي ودراسة إمكانية تنفيذ ابتكاراتهم، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم الشباب.