مجموعه طائرة سيدات الزمالك بالدور التمهيدي لبطولة الدوري

اسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز 2023/2024 للكرة الطائرة للموسم الجديد والتي أقيمت اليوم السبت في اللجنه الاولمبيه المصريه عن وقوع طائرة سيدات الزمالك بالمجموعة الثانية بجانب كل من هليوبوليس والزهور و ٦ أكتوبر و سموحة والطيران وسبورتنج والمقاولون العرب.



وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول لـ الزمالك.



نظام دور ال8 لالبطولة

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور ال 8 بنظام best of3.

كما اعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن أن موعد بداية الدوري سيكون 3 نوفمبر المقبل على ان يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في أولى مبارياته مع فريق .



وحدد اتحاد الطائرة يومي الاثنين والجمعه من كل أسبوع موعدا لإقامة مباريات الدور التمهيدي.



ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعتين لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وحرص علي حضور القرعة حسام شكري المدير الفني لفريق الزمالك ومحمد انور المدرب العام