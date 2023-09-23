تجديد التعاون بين جامعة بدر والرقابة الصحية للارتقاء بالمنظومة

رحّب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، بقيادات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، بوجودهم فى رحاب حرم الجامعة لتوقيع تجديد بروتوكول التعاون بين الهيئة والجامعة والاستمرار فى تدريس معايير الإعتماد المصرية للمنشآت الصحية المعتمدة من "الإسكوا" بـمركز التعليم المستمر بالجامعة للإرتقاء بـمنظومة القطاع الصحى داخل مصر وخارجها.

ووقع تجديد البروتوكول الدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس جامعة بدر لشئون الدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسام أبوساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.

إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق الجودة

أكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، أن إدارة الجامعة فى القاهرة تُقدم برنامج على أعلى مستوى لإعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق الجودة والسلامة فى الخدمات الطبية؛ طبقًا لمعايير الإعتماد المصرى الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"،لافتاً إلى أن جامعة بدر فى القاهرة هى أول جامعة خاصة فى مصر تُقدم تدريس معايير الإعتماد المصرية للمنشآت الصحية المعتمدة.

وأوضح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أن جامعة بدر تُعد مركز إشعاع ثقافياً وتعليمياً وبحثياً، تضم (16) كلية فى مختلف المجالات منها (8) كليات فى قطاع العلوم الطبية وهى الطب البشرى، الطب البيطرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعى، كلية التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض.

وأضاف "الشيحي" أن جامعة بدر هى الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على الإعتماد الدولى من الهيئة الأمريكية للإعتماد الدولى"AIAAsc"؛ مما يدل على تطبيق أعلى معايير المستوى الدولى فى التعليم الأكاديمى والبحث العلمى.