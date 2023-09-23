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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب غرقًا في ترعة بقنا

توفى شاب، اليوم السبت غرقًا داخل ترعة السيل بجوار مجمع مواقف قنا، بدائرة بندر قنا.  

تلقى اللواء "مصطفى مبروك دره" ، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق اسعاف قنا بالعثور على جثة شاب داخل داخل ترعة السيل بجوار مجمع مواقف قنا، بدائرة بندر قنا. 

 بالفحص قد تبين مصرع "محمد .أ . س " 27 عاما وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه تعرض للغرق أثناء الإستحمام داخل ترعة السيل بجوار مجمع مواقف قنا، بدائرة بندر قنا.   

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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