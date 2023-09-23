تكريم نجوم المسرح السكندري خلال افتتاح الدورة 13 لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

كرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عدد من نجوم المسرح السكندري وذلك خلال حفل الافتتاح وذلك في حضور حامل إسم الدورة ، النجم أحمد رزق ، وتم تكريم العرض المسرحي " إيكاروس " من إخراج الفنان أحمد عزت ، لحصوله علي جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، تكريم الفنان خالد رأفت ، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان ، كما تم تكريم الفنان أحمد شوقي و الفنان عماد خطاب ، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص ، و المصري بشكل عام ، من جهود أثرت و تأثرت بهم أجيال مسرحية كثيرة .



جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه و الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ،

والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان و احمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح و فن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 علي رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "اغنية المهرجان" .

و تحتضن مدينة الإسكندرية واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر ( مسرح بلا إنتاج) يوم ٢٢ سبتمبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة المصرية الدكتورة نيڤين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ،والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨ علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت وصرح بذلك تامر طه مسئول المركز الصحفي للمهرجان .