المغرب يُعلن صرف إعانة شهرية للمُتضررين من الزلزال المُدمّر

أعلن "المغرب"، صرف إعانة شهرية لمُدة 12 شهرًا، للمُتضررين من الزلزال المُدمّر الذي ضرب إقليم الحوز، ابتداء من نهاية الشهر الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، مساء اليوم الجمعة.

بدوره، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن قيمة الإعانة بلغت 2500 درهم.

وقال، إنه تم تخصيص 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كامل، و80 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها انهيارا جزئيا وتحتاج للترميم.

ولفت إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزارية وصندوق الإيداع والتدبير CDG تهدف إلى إيصال هذه المساعدات إلى الأسرة المستهدفة.

المغرب يُعلن انتهاء عمليات البحث عن ضحايا في إقليم الحوز

انتهت عمليات البحث عن الجثث في إقليم الحوز المغربي، بعد نجاح فرق الإنقاذ بداية هذا الأسبوع في انتشال ما تبقى من الضحايا في "إمين تلا" و"ثلاث نيعقوب"، حسبما أفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الخميس.

وتُواصل السُلطات بإقليم الحوز حاليًا، بشكل مُستمر عمليات إحصاء ساكنة المباني المتضررة، من خلال المرحلة الأولى التي تهم جمع المعطيات الخاصة عن المالكين وتقييم حجم الخسائر".

وبين المصدر أن جميع فرق الإنقاذ الأجنبية، غادرت إقليم الحوز.