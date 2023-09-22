برعاية الإمام الأكبر.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم جامعة الأزهر بأسيوط

تأكيدًا على إسهامات جامعة الأزهر في شتى المجالات العلمية دعمًا للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، والذي يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تحت عنوان: "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023"، بحضور كمال سليمان، السكرتير العام المساعد نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عبد الدايم نصير، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون العلمية والأكاديمية، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور المنتصر محمود سليم، مقرر عام المؤتمر.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك استعراض جهود الكلية باعتبارها أول كلية في فرع جامعة الأزهر بأسيوط تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط

المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط

المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط