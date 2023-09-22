الجمعة 22/سبتمبر/2023 - 08:59 م 9/22/2023 8:59:09 PM

نظم صندوق تحيا مصر يومى الأربعاء والخميس الماضيين معرضاً استهدف 3000 أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية فى محافظة الإسماعيلية من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسى الجديد فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «دكان الفرحة»، التى تم تدشينها فى شهر أبريل عام 2019 وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام وتنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادى وعين شمس ودمياط وسوهاج والفيوم وحلوان وأسيوط والمنيا والسويس، وتنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم.. وهى من المبادرات الإيجابية التى تهتم بالمواطن المصرى وتسعى لدعمه. ضم المعرض 30 ألف قطعة متنوعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات ولعب الأطفال إلى جانب توزيع الحقائب المدرسية بكل مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية.. وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصرى وجمعية البر والتقوى المصرية المركزية. وتسعى مبادرة دكان الفرحة لإدخال روح البهجة والسعادة على الأسر المستحقة عبر المساهمات العينية المقدمة للصندوق من ملابس وأغطية ومفروشات وغيرها من احتياجات المعيشة. وتسمح المبادرة باختيار 15 قطعة متنوعة دون مقابل، وساهمت الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية وفى المشاركة الفعالة بالمشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التى يعانى منها المجتمع فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية ومواجهة الكوارث والأزمات ودعم التعليم والتدريب لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة فى مختلف المناطق الأكثر احتياجاً بالجمهورية.

وستظل هذه النوعية من المبادرات نقطة مضيئة وسط الأجواء الصعبة التى يواجهها المواطن بسبب غلاء الأسعار وهى تدعمه بشكل كبير ويحتاج إليها بشكل كبير.

[email protected]