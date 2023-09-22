إحنا التلامذة.. يحيا الوطن

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الجمعة 22/سبتمبر/2023 - 08:58 م 9/22/2023 8:58:52 PM

فى يوم الأحد الموافق 9 مارس عام 1919، كتب الدكتور محمود الحفنى الأغنية الشهيرة «يا عم حمزة إحنا التلامذة» فى زمن اعتقاله فى سجن القلعة، مع مجموعة من أصدقائه بسبب خروجهم فى مظاهرة، احتجاجاً على اعتقال سعد باشا زغلول.

ولكن من هو عم حمزة؟.. إنه حارس سجن القلعة، الذى لم يخش على نفسه وتعاطف مع الطلاب، رافضاً الأوامر التى وجهت له بالمعاملة القاسية لهؤلاء الطلاب، ليخلد «الحفنى» اسم هذا الرجل، بعد أن جعله رمزاً للتمرد..

ووفق ما جاء فى مجلة المصور فى زمن ذلك الحدث يحكى الدكتور محمود الحفنى والد الدكتورة رتيبة الحفنى، ومؤسس الدراسات العلمية الحديثة للموسيقى فى مصر أنه كان طالباً فى مدرسة الطب، وكان مقرها قصر العينى القديم، على الضفة الأخرى للنيل المقابلة للضفة التى كانت تتجاور فيها المدارس العليا فى الجيزة (الحقوق والهندسة والزراعة) أنه بعد اعتقال سعد زغلول باشا وصحبه، ونقلهم إلى بورسعيد، أقلتهم الباخرة إلى جزيرة مالطة التى اختارتها السلطة العسكرية البريطانية منفى لهم، أضرب طلبة الحقوق عن الدراسة، وخرجوا فى المظاهرة التى سرعان ما انضمت إليها الكليات المجاورة، الحقوق والهندسة والزراعة وكان اليوم الأحد، وعبرت المظاهرة إلى الضفة الأخرى من النهر، إلى مبنى كلية الطب..

وكان مدير المدرسة قد حاول منع الطلاب من الانضمام إلى زملائهم، ولكن محاولته فشلت، وتحرك الطلاب، جميعاً، إلى شارع المبتديان، حيث انضم إليهم طلاب مدرسة التجارة وواصلت المظاهرة طريقها إلى السيدة زينب، حيث وصلوا إلى مبنى المحافظة والحكمدارية والناس تهتف للطلاب، ومنهم محمود الحفنى الذى كان مثل زملائه مشتعلاً بالحماسة الوطنية، والغضب لنفى الزعماء الذين ظل الطلاب يواصلون الهتاف لهم أمام الحكمدارية..

وبالطبع، رفض الحكمدار البريطانى دخول الطلاب، غير أنه لما رأى تكاثف المظاهرات، قبل أن يدخل إليه ممثلون لهم من قياداتهم، فدخلوا وكان الدكتور الحفنى بينهم، فعطلهم الحكمدار إلى أن جاء الليل، وأمر بوضعهم فى سيارات تحملهم إلى سجن القلعة الذى لم يكن مجهزاً لاعتقالهم بعد وكانت المعاملة قاسية نتيجة تعليمات الحكمدار، فألقى بالطلاب فى السجن، وذاقوا مرارة الاعتقال، ربما للمرة الأولى فى حياتهم، لكن فى هذه الليلة، كتب المرحوم محمود محمود الحفنى، طالب الطب، كلمات أغنية عن العم حمزة أحد حراس السجن الذى لم يخفِ تعاطفه مع الطلاب..

يا عم حمزة

احنا التلامذة

واخدين ع العيش الحاف

والنوم من غير لحاف

مستعدين

ناس وطنيين

دايماً صاحيين

إحنا التلامذة.. يحيا الوطن

«جونى» يا خلايق.. نصاب وسارق

بيسف فيها.. مبلط ولازق

ونازل فينا تمويت تقولش احنا كتاكيت

حاجة بالقوة.. وعامل فتوة

لاحنا ولا هوه

وإحنا التلامذة يا عم حمزة.. يحيا الوطن

وحياة ستى الطاهرة

دى الحيثيات دايماً ظاهرة

وإنجلترا كام مرة.. قالت حا أخرج برة

فضلت تحلف.. رجعت تخلف

وفى مين تبلف.. ده إحنا

التلامذة يا عم حمزة.. يحيا الوطن