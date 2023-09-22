قطار مبادرة "مدرستي سعادتي".. يصل حلوان



نظمت إدارة التضامن الاجتماعي بحلوان مبادرة "مدرستي سعادتي" لتوزيع الشنطة والزى المدرسة والمستلزمات المدرسية بالمجان على الأسر صاحبة الحال الرقيقة على الأطفال اليتامى وأبناء المساجين وذوى الاحتياج من الأسر الأولى بالرعاية بحلوان وضواحيها.

يأتى هذا ضمن فعاليات مبادرة "مدرستي سعادتي" التى تم تدشينها من قبل محافظ القاهرة، وتستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية بمستلزماتها على هذه الأسر، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش حياة كريمة لجموع المواطنين.

وكان قد ثمن دور وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية النشطة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت فعاليات المبادرة حضور اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، ونورا صدقي رمزي، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بحلوان، وعبير إبراهيم مدير الجمعيات، ورؤساء وممثلو الجمعيات والمؤسسات المشاركة. وفى السياق أكدت نورا صدقي مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بحلوان، أهمية دور الجمعيات والمؤسسات فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وضرورة التكاتف والشراكة للوصول إلى الثمرة المرجوة من هذا الاتحاد المصغر.

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وأوضحت «صدقي» المدير العام أنه تم توزيع 350 شنطة مدرسية بمستلزماتها وتى شيرتات مدرسية للأطفال الأسر الأولى بالرعاية بمدينة حلوان وضواحيها.

وكانت قد عبرت «إبراهيم» مدير الجمعيات ومنسقة الفعالية عن سعادتها لرسم البسمة على وجوه الأطفال، كما أثنت علي مشاركة جمعيات حلوان المساهمة في تنظيم هذه الفعالية

يذكر أن أكثر من 28 جمعية بحلوان قد شاركت في فعاليات مبادرة "مدرستي سعادتي"، منها مؤسسة محبى مصر (مؤسسة محمود بكرى للأعمال الخيرية)، وجمعية قافله الخير، جمعية البرهامية الدسوقي، جمعية الشرق الخيرية، جمعية دنيا الصغار، وجمعية نور الصباح، جمعية أرض الفيروز، وجمعية العزة للمساعدات، وجمعية سفينة المحبة، وجمعية ينابيع الخير، وجمعية بسواعدنا نبنيها، وجمعية التراحم الخيرية، وجمعية الصفا الخيرية، وجمعية خير حلوان، وجمعية مسجد الشربينى، وجمعية معاكم للتنمية، وجمعية صوامع الخير، وجمعية تيسير الحج والزيارة، والجمعية الخيرية لأسمنت حلوان، وجمعية تنمية المجتمع بعربة الوابور، وجمعية السواعد النظيفة، وجمعية التضامن الاجتماعي.

وفي الختام قام الحضور بتفقد معرض الأسر المنتجة باعتبارها تحفيز على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب.