سياسي فرنسي ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية لهذا السبب

انتقد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو زعم حزب "الوطنيون"، بشدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد تصريحاتها حول القصف النووي لهيروشيما، مُعتبرًا أنها تتلاعب بالرأي العام، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وكتب فيليبو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تحاول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التلاعب بالرأي العام من خلال الحديث عن القصف النووي على هيروشيما"، مشددا على أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة.

القنبلة النووية

وأضاف أن "هذه هي الطريقة التي يحاولون بها التلاعب بالجماهير لجعلهم يعتقدون أن روسيا هي من أسقطت القنبلة النووية على هيروشيما وناغازاكي وليس أمريكا".

وخلص فيليبو إلى أن زمرة السياسيين الأوروبية فظيعة ويجب التخلص منها بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق عبر قناتها في تيلغرام، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كذبت عندما حملت روسيا مسؤولية مأساة هيروشيما.

وفي أغسطس 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين. ولقي نحو 220 ألف شخص حتفهم مباشرة جراء انفجار القنبلتين، وأكثر من 200 ألف ماتوا بسبب الجرعات الإشعاعية القاتلة. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من المدنيين.