غياب شيكابالا وعبدالغني عن تدريبات الزمالك

حصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" و محمد عبدالغني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للغياب عن المران الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

جاء غياب الثنائي من التدريبات بسبب ظروف خاصه بهما، ومنحهما الجهاز الفني إذن بذلك، على أن ينتظم اللاعبان غدا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.