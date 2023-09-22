مستشفيات صحة أسيوط تجري 35 عملية مجانية ضمن "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعة استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

ويأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورعاية وإشراف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة ...

وأجرت مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط اليوم الجمعة عدد 35 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي حيث اجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه 14 عملية مجانية تنوعت بين 8 عمليات انف واذن و 4 عمليات نساء و 2 عملية جراحة وأجريت العمليات بواسطة دكتور اسماعيل على ودكتورة رانيا نبيل ودكتور ميخائيل منير بقسم انف واذن وحنجرة ودكتور ناجح حبيب ودكتور محمد سعد ودكتور عماد جميل ودكتور سميح مرزوق ودكتور هانى نعيم بقسم النساء والتوليد وبمعاونة أطباء التخدير دكتور ريمون مزرق ومعاونة فريق التمريض أميمة صلاح وزينب عبدالجواد ولمياء عبدالرحمن ونسمه سعد ودينا فتحى ودعاء مرزق وفاطمه ماهر ومنى محمد

فيما أجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي اليوم الجمعة عدد 8 عمليات جراحية مجانية متنوعة باقسام الجراحة والنساء والولادة والمسالك البولية والأنف والأذن بواسطة دكتور أحمد رأفت غانم ودكتور محمد الخطيب ودكتور أحمد على حسين ودكتور فريد فايز ودكتورة منار إبراهيم ودكتورة رانيا ثروت فهمي ومساعدة اطباء التخدير دكتور محمد عبد التواب ومعاونة طاقم تمريض عمليات قسمي الجراحة والنساء بالمستشفى. تحت إشراف دكتور رمضان احمد محمد مدير المستشفى و دكتور احمد على حسين وكيل المستشفى ودكتور احمد رأفت غانم نائب المدير للطواريء.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 6 عمليات مجانية في قسم الاصابات والطوارئ.. اصابات متعدد.. بواسطة دكتور عبد الباقي محمود اخصائي الجراحه.. ودكتور ميلاد مراد يوسف اخصائي العظام.. بمعاونة دكتورة هناء فوزي أخصائي التخدير...

بينما اجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 3 حالات ولادة قيصرية .. بواسطه دكتور روماني نادي ودكتورة مها عبد البصير بمعاونة طبيبه التخدير دكتورة هاله محمود.. وتحت اشراف دكتور احمد عبد الصبور وكيل المستشفي ودكتور وليد سيد ودكتورة اميره محمد نواب مدير المستشفي..

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة وتحت إشراف دكتور اسلام عادل نائب المدير للطوارئ تم إجراء 4 عمليات قيصرية ... بمتابعه رئيس قسم النساء والتوليد دكتور رأفت عبد التواب و قام باجراء الجراحه دكتور احمد راشد و قام بالتخدير دكتور محمد عزت ومعاونة تمريض عمليات المستشفي .

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة... موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي...

مستشفيات صحة اسيوط تجري 35 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

مستشفيات صحة اسيوط تجري 35 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

مستشفيات صحة اسيوط تجري 35 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة