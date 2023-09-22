استمرار حملات رفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية، للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى "كفر الاعصر - كفر الشوبكي - طوخ - أرض الفدان" وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات وأسفرت اللجان عن الأتي:

· تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب.

· تحرير 35 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

·تحرير 15 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد.

· تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 100000م٣

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

هاتف أرضي ١٢٥☎ - محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ - واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شهد بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمُقامة على مساحة 1436 مترا، وذلك تمهيداً لافتتاحها رسمياً لتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحاً تفصيلياً عن مكونات المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قري "العدوة - كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين".

وتفقد محافظ الشرقية مكونات المحطة والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق مشيداً بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز "الزقازيق – ههيا - الحسينية – فاقوس" بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنية، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.