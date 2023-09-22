إزالة فورية لحالة تعدى بقرية الأشراف بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بمركز قنا برئاسة أحمد البتيتى، اليوم الجمعة، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ١٧٥ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الغربية بقنا .

وأوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.