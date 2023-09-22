مدارس مغاغة بالمنيا تواصل أعمال الصيانة الشاملة

تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، يرافقه مسئولو إدارة مغاغة التعليمية أعمال الصيانة ، الجاري تنفيذها بعدد من المدارس داخل دائرة المركز ، فى قريتى ( ميانة وطنبدى).

للتأكد من التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسى ، واستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات ، ومتابعة الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة ، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ، والوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد

كما تابع رئيس المركز، الإنتهاء من الإستعداد الكامل داخل المباني المدرسية ، من ( أفنية - حجرات - معامل - دورات مياه - أسوار- بوابات المدارس - شبابيك - وصلات كهرباء ومفاتيح إنارة - مقاعد دراسية )، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد ، إلى جانب الإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ، وإعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس، وتمهيد الطرق ورفع كافة الإشغالات والتعديات ، لتيسير حركة المرور ، وتقليل الازدحام وحماية لأرواح الطلاب و سلامتهم .