الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مدارس مغاغة بالمنيا تواصل أعمال الصيانة الشاملة

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، يرافقه مسئولو إدارة مغاغة التعليمية أعمال الصيانة ، الجاري تنفيذها بعدد من المدارس داخل دائرة المركز ، فى قريتى ( ميانة وطنبدى).

للتأكد من التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسى ، واستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات ، ومتابعة الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة ، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية  ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ، والوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد

 

كما تابع رئيس المركز، الإنتهاء من الإستعداد الكامل داخل المباني المدرسية ، من ( أفنية - حجرات - معامل - دورات مياه - أسوار- بوابات المدارس - شبابيك - وصلات كهرباء ومفاتيح إنارة - مقاعد دراسية )، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد ، إلى جانب الإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ، وإعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس، وتمهيد الطرق ورفع كافة الإشغالات والتعديات ، لتيسير حركة المرور ، وتقليل الازدحام وحماية لأرواح الطلاب و سلامتهم .

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