اليوم .. "ابناء رمسيس" و"كل هذا في راسك" في مهرجان الغردقة السينمائي

تشهد الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب عرض الفيلم الفرنسي "ابناء رمسيس"، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة "المسابقة الرسمية"، وهو الفيلم الذي تم اختياره أخيرا ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

فيلم "ابناء رمسيس" الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته لعام 20٢2 ، من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي "كوت دور" الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، حيث يوجد العراف الموهوب "رمسيس"، والذي يشعر بالتهديد كغيره من أهل الحي بسبب مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن "رمسيس" يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.

كذلك تعرض المسابقة نفسها الفيلم الهندي "كل هذا في راسك". المخرج دهروف سولانكي، الفيلم يتناول حياة ٦ أشقاء يديرون معا متجر للأجهزة الإلكترونية في مدينة "فادودارا" الهندية ، ويتطلع كل منهم لايجاد معنى لحياته.

ويعرض في المسابقة نفسها الفيلم المصري "السيرة العباسية" في عرض عالمي أول من خلال الغردقة السينمائي. وتقام ندوة ضمن برنامج الغد لمخرجه جاسر جادو، فيما تضم عروض المسابقة الطويلة أيضا الفيلم التسجيلي اللبناني "لست لقيطا".