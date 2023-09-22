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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غدا .. احتفالية عيد الفلاح بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية

عيد الفلاح المصري
عيد الفلاح المصري

تنظم نقابة الفلاحين، احتفالية كبرى غدا السبت ،بمناسبة عيد الفلاح المصري، تحت عنوان "الأيد اللي بتزرع وتنتج"، وذلك لتكريم عدد من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بكافة محافظات مصر، وتقام فعاليات الإحتفالية بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية ، بحضور نقيب الفلاحين وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين  والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي،وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة.

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وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين،  إن عيد الفلاح الـ71 هو عيد حقيقي لكل المصريين، حيث تمت الاستجابة لأغلبية مطالب الفلاحين، مشيرا إلي أهمية مبادرة حياة كريمة في توفير كل المتطلبات الأساسية في آلاف القرى المصرية سواء في الدلتا أو الصعيد، حيث تم توصيل المياه النظيفة وإدخال الغاز الطبيعي والصرف الصحي لتلك القرى، فضلًا عن بناء المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى.


وأوضح نقيب الفلاحين ،أن إحتفالية عيد الفلاح السبت المقبل بمحافظة الشرقية ،ستكون إحتفالية فريدة من نوعها وسوف يحيي الحفل فنانين كبار من أبناء الفلاحين مثل الفنانة فاطمة عيد وفنانيين قصر ثقافة الشرقية وعدد من الفنانيين المعروفين بحضور مئات الفلاحين من كل محافظات الجمهورية.

ولفت النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، إلي دعوة كل المزارعين بكافة المحافظات لحضور تلك الإحتفالية لأنه من حق الفلاح أن يفرح في يوم عيده، متوقعا حضور آلاف الفلاحين من كل ربوع مصر للمشاركة في تلك الإحتفالية الكبرى التي يحييها فنانيين ومطربين كبار جاءوا ليشاركوا الفلاحين وأسرهم فرحتهم تقديرا لهم في عيدهم السنوي ،ويأتي الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيزا للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج 


 

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