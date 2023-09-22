ﻓﺎﻳﺰة أﺣﻤﺪ.. ﺻﻮت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻰ

فى ذكرى رحيلها الأربعين

رسائل غنائية مشفرة أسهمت فى عودة الحياة الزوجية بين فايزة أحمد ومحمد سلطان

تمر غدًا الذكرى الأربعون لرحيل كروان الشرق فايزة أحمد، تلك المطربة صاحبة الصوت الملىء بالشجن والعذوبة القادم من أراضى الشام.

عمرها الفنى لم يتعدَ 30 عاماً. البداية الحقيقية كانت عام 1955 حينما جاءت إلى مصر وشاركت فى بطولة فيلم «تمر حنة» مع نعيمة عاكف ورشدى أباظة وغنت من خلاله أغنيات «يامه القمر على الباب. وتمر حنة» وحققت نجاحًا هائلاً تستعرض فى هذا التقرير مشوارها الفنى فى عالم الغناء والطرب بعض المواقف الخاصة فى حياتها.

كروان الشرق فايزة أحمد

بداية أبدعت فايزة فى حقبة الستينيات فى مجموعة رائعة من الأغنيات نذكر منها: إنت وبس اللى حبيبى، الأيام، تراهنى، ست الحبايب أشهر وأروع أغنية عن الأم، يا حبيبى يا خويا، أحبه كثيراً، العيون الكوامل، مال عليه مال، دوبنى دوب، قول لكل الناس فى عام 1970 غنت الأغنيات الوطنية قاهرتى وشارع الأمل، مجاناً من أجل الوطن وعبرتا بصدق عن حال الوطن فى تلك الفترة.

شهدت حقبة السبعينيات حالة نضج هائلة لفايزة أحمد بمجموعة رائعة من الأغنيات الكلاسيكية الوطنية معظمها من ألحان رفيق عمرها الموسيقار الراحل محمد سلطان.

نذكر منها: «خليكوا شاهدين»، «غريب يا زمان»، يا ما أنت واحشنى. تعالى شوف، رسالة امرأة، وقدرت تهجر، ألحان محمد عبدالوهاب.

خلينا ننسى، أحلى طريق فى دنيتى، نقطة الضعف. وفى مطلع الثمانينات أبدعت أيوه تعبنى هواك، ورائعة حبيبى ما متغرب ألحان بليغ حمدى. ولا يا روح قلبى قبل أشهر من رحيلها فى 21 سبتمبر 1983.

هناك بعض المواقف الإنسانية فى حياة فايزة أحمد بداية هى التى طلبت من زوجها محمد سلطان عمل لحن للمطربة الراحلة سعاد محمد. وبالفعل لحن لها وحشتنى.

فى عام 1980 استمعت لصوت المطربة الشابة نادية مصطفى وكانت طالبة فى كلية الآداب وطلبت منه رعاية هذه الصوت الموهوب وبالفعل حدث هذا ولم تنسَ المطربة نادية مصطفى هذا الموقف وظلت صديقة مقربة جداً للموسيقار محمد سلطان حتى رحيله.

كروان الشرق فايزة أحمد

فايزة أحمد ومحمد سلطان كان أول من اكتشف عازف الجيتار الموهوب عمر خورشيد وبعد أيام قليلة شارك بالعزف على الجيتار فى الأغنية الشهيرة خليكوا شاهدين كانت فايزة حريصة بشدة على فنها.

حدثت خلافات مع الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب فى أغنية وقدرت تهجر 1976 حتى تظهر الأغنية فى أفضل صورة وحدث ذلك بالفعل.

كروان الشرق فايزة أحمد

فى مطلع الثمانينات حدث انفصال بين فايزة أحمد وزوجها محمد سلطان ووقع الطلاق لكن استبد الشوق بالطرفين.

غنت فايزة أحمد رائعة حبيبى يا متغرب، بإحساس شديد لكلمات عبدالرحيم منصور ألحان الرائع بليغ حمدى، أحس سلطان أن الأغنية موجهة له بشكل مباشر كلماتها حبيبى يا متغرب قرب منى قرب وتعالى بالسلامة يا عينى واحشنى بالابتسامة، فطلب من الشاعر الراحل سمير الطائر الرد على هذه الأغنية، فكتب أغنية مشتريكى ما بتعيش وارجعى مضيعيش عشرة العمر فى ثوانى التى غناها أمير الغناء العربى هانى شاكر عام 1983 سمعتها فايزة وأحست بأن هذا الكلام الجميل موجه لها.

كانت تلك الأغنتان جسر العودة لاستئناف الحياة الزوجية بين فايزة أحمد ومحمد سلطان رحمهما الله.

كروان الشرق فايزة أحمد كانت حالة نادرة ومضيئة فى تاريخ الغناء المصرى والعربى ما زال صوتها يعيش بيننا بعد 40 عاماً من رحيلها. ولم تستطع أى مطربة ملء الفراغ الذى تركته فى عالم الغناء.