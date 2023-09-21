طرح برنامج Copilot AI لنظام التشغيل Windows في 26 سبتمبر

على الرغم من كونها كلمة رئيسية تتمحور حول Surface، فمن المؤكد أن Microsoft أمضت الكثير من الوقت في الحديث عن الذكاء الاصطناعي خلال حدثها السنوي يوم الخميس. وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أمام حشد من الصحفيين: "نعتقد أن لديها القدرة على مساعدتك على أن تكون أكثر معرفة، وأكثر إنتاجية، وأكثر إبداعا، وأكثر اتصالا بالناس والأشياء من حولك". "نعتقد أن هناك أيضًا فرصة تتجاوز العمل والحياة للحصول على تجربة واحدة تصلح لحياتك بأكملها."

ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت Microsoft أن برنامج Copilot AI، الموجود حاليًا في إصدارات مختلفة في متصفح Edge ومنصة Microsoft 365 وWindows، سيتم تجميعه في مساعد ذكاء اصطناعي واحد وموحد ومنتشر في كل مكان عبر جميع منتجات Microsoft - من Powerpoint إلى فرق.

وقال ناديلا: "إنه يشبه جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى حد ما، والآن أصبح نوعًا ما بمثابة CP الخاص بك. ونعتقد أن برنامج Copilot سيُحدث تغييرًا جذريًا في العلاقة مع التكنولوجيا والمستخدم في عصر جديد من الحوسبة الشخصية، عصر مساعدي الطيارين". وأشار أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي الجديد سيكون لديه أيضًا "القدرة على تسخير جميع بيانات العمل والذكاء"، مستنتجًا أن النظام سيكون قابلاً للضبط على صومعة البيانات الشخصية للعميل.

أحد الأمثلة على ذلك الذي تم تقديمه خلال الحدث هو استخدام Copilot على الكمبيوتر المحمول الخاص بك لسحب البيانات من هاتفك. يمكنك أن تطلب من Copilot العثور على معلومات رحلتك، والتي يمكن سحبها من الرسائل النصية بهاتفك أو سجل Bing Chat (أو من أي مكان قد تكون فيه البيانات مخبأة)، ثم بيعك لاحقًا على المسرحيات التي تحدث أثناء رحلتك ومساعدتك في ذلك. شراء التذاكر. تذكر أن الهدف من كل هذا موجود خصيصًا لجعلك تشتري المزيد من الأشياء.

سيقدم الذكاء الاصطناعي المحدث عددًا من الميزات والوظائف التي رأيناها بالفعل في الأنظمة المنافسة الأخرى، مثل القدرة على التسوق لشراء الملابس بناءً على صورة لها باستخدام Microsoft Shopping with AI، على غرار Google Lens، أو تلخيصها محتويات سلاسل البريد الإلكتروني المعقدة، على غرار ChatGPT. وقالت كارمن زلاتيف، نائب الرئيس لإدارة المنتجات، للحشد: "الآن يمكنك النسخ واللصق والتنفيذ". علاوة على ذلك، من المقرر ترقية Bing Image Creator الحالي إلى طراز DALL-E 3 الجديد قريبًا.

أظهر مقطع فيديو تجريبي تم تشغيله خلال الحدث أيضًا أشخاصًا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتنظيم نوافذ سطح المكتب الخاصة بهم، وإنشاء قوائم تشغيل Spotify وإزالة خلفيات الصور عند الطلب، على غرار Magic Eraser من Google. إحدى الميزات المفيدة، خاصة لأولئك منكم الذين لديهم أطفال في سن المدرسة، هي Windows Ink Anywhere الجديد. باستخدام قلم Surface في يدك، ستتمكن من الكتابة في أي مربع نص عبر نظام التشغيل Windows. كما أوضح زميلي ديفيندرا هاردوار في مدونتنا المباشرة، "باستخدام الرياضيات، يمكنك كتابة معادلات معقدة في الميدان والحصول على حل. ويمكنك أيضًا استخدام قلمك لالتقاط صورة لمسألة رياضية، مما يدفع مساعد الطيار إلى حلها." وسيكون النظام أيضًا قادرًا على شرح أسبابه في حل تلك المعادلات.

وقال يوسف مهدي، الرئيس التنفيذي لتسويق المستهلك في CVP، على خشبة المسرح، إنه سيتم طرحه في 26 سبتمبر "مستنيرًا بما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك". وسيصل الذكاء الاصطناعي كجزء من إصدار Windows 11 الجديد، والذي أكد Medhi أنه "سيحتوي على أكثر من 150 ميزة جديدة وسيكون أكبر تحديث منذ إصداره لأول مرة".

لقد كانت Microsoft في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ ظهور ChatGPT لأول مرة في نوفمبر الماضي. لقد أنفقت الشركة سنوات وأنفقت ملايين الدولارات في البحث والتطوير للعمل على التكنولوجيا، بما في ذلك شراء GitHub في عام 2019 وتوسيع شراكتها المستمرة مع OpenAI بشكل كبير في يناير الماضي.