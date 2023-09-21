لجنة الأسرة بالكنيسة الأرثوذكسية تختتم مؤتمراً للمقبلين على الزواج في دير المحرق

اختتمت لجنة مجمع الأسرة مؤتمرها السابع للجنة المقبلين على الزواج بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، والذي انعقد بمقر دير السيدة العذراء المحرق العامر بجبل قسقام بأسيوط في صعيد مصر

وحضر المؤتمر سبعة أساقفة وهم الأنبا مكسيموس مقرر اللجنة المجمعية للأسرة، والأنبا صليب مقرر لجنة المقبلين على الزواج، ونيافة الانبا مكاريوس، اسقف المنيا وتوابعها، والانبا ميخائيل الأسقف العام لمنطقة حدائق القبة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا إنيانوس أسقف بني مزار، القمص بطرس المُحرقي، القمص تيموثاوس عزيز، برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير.

وتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من المؤتمرات المهمة في هذا المجال. كما شارك المشاركون في المؤتمر في مجموعات عمل لدراسة بعض القضايا في هذا السياق وتقديم التوصيات. أقيم المؤتمر في مركز العائلة المقدسة الثقافي بدير السيدة العذراء بالمحرق.



والمجمع المقدس هو أعلى هيئة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. يناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ومن أبرز لجان المجمع المقدس للكنيسة هي لجنة الأسرة، والتي تهتم بالإشراف على كل ما يتعلق بالعائلة المسيحية وأسس تكوينها وضميرها العائلي لتحقيق الوئام العائلي وفي نفس الوقت رعاية الأسرة. الأرامل وكبار السن.